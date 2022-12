Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Prozess um Dreifachmord in Rövershagen wird fortgesetzt Von dpa | 19.12.2022, 02:49 Uhr

Das Landgericht Rostock will am Montag (9.30 Uhr) im Prozess gegen einen des Mordes an seinen Eltern und seiner Schwester angeklagten 27-Jährigen weitere Zeugen vernehmen. Unter anderem sollen dabei Details über die Ausleihen eines Transporters und eines Baggers geklärt werden, mit denen der Angeklagte die Leichen der Opfer transportiert beziehungsweise auf einem Acker vergraben haben soll. Auch ein früherer Arbeitgeber soll als Zeuge aussagen.