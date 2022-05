ARCHIV - Eine Darstellung der Göttin Justitia. Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Koall Mecklenburgische Seenplatte Prozess um angezündete Frau in Neubrandenburg verzögert sich Von dpa | 04.05.2022, 12:17 Uhr

Der Prozess um eine in Brand gesetzte Frau in Neubrandenburg verzögert sich wegen eines Krankheitsfalls. Wie Richterin Daniela Lieschke am Mittwoch sagte, ist der psychiatrische Gutachter erkrankt. Er soll die Schuldfähigkeit des wegen versuchten Mordes angeklagten Polizisten bewerten. Der Prozess kann nun erst frühestens Mitte Mai zu Ende gehen - statt wie bisher geplant an diesem Freitag (6. Mai).