Prozess gegen 59-jährigen Mann wegen Kindesmissbrauchs Von dpa | 15.12.2022, 03:48 Uhr

Wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs seiner Adoptivtochter muss sich ein 59-jähriger Mann aus Nordwestmecklenburg heute ab 9.30 Uhr an vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Nach Angaben des Gerichts legt die Staatsanwaltschaft dem Mann insgesamt 13 Straftaten zur Last. Die Übergriffe und Vergewaltigungen sollen 2013 begonnen haben, als das Mädchen zehn Jahre alt war. Der Missbrauch soll sich über mehrere Jahre hingezogen haben. Das Landgericht hat für den Prozess vorerst fünf Verhandlungstage bis in den Februar hinein eingeplant. Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern wird laut Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafen nicht unter zwei Jahren geahndet.