Fridays For Future Protestaktionen für das Klima auch in MV Von dpa | 23.09.2022, 16:26 Uhr

Dem Aufruf der Bewegung Fridays For Future zu einem weltweiten „Klimastreik“ sind am Freitag auch in Mecklenburg-Vorpommern Hunderte zumeist junge Menschen gefolgt. Vielfach schlossen sich auch Rentner und Familien den Demonstrationen an. In Schwerin protestierten am frühen Nachmittag mehr als 200 Teilnehmer gegen die weitere Nutzung von Kohle zur Energiegewinnung und forderten eine konsequente Wende hin zu erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind. Noch sei es nicht zu spät, der rasch voranschreitenden Erderwärmung entgegenzutreten. Doch müsse der Hebel nun endlich entschlossen umgelegt werden, betonte die Mitorganisatorin der Schweriner Protestaktion, Liv Nachtigall.