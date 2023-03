Klima-Protest Foto: Ann-Marie Utz/dpa/Symbolbild up-down up-down Amtsgericht Tiergarten Protest statt Prozess: Klimaaktivist fehlt vor Gericht Von dpa | 23.03.2023, 15:02 Uhr

Der Prozess gegen Klimaaktivist Henning Jeschke ist in Berlin in dessen Abwesenheit weitergegangen, weil sich der 23-Jährige an einer Straßenblockade beteiligte. Statt vor dem Amtsgericht Tiergarten zu erscheinen, protestierte der Mitgründer der Letzten Generation in der Nähe des Bundesverkehrsministeriums. Dort stellten nach Angaben einer Polizeisprecherin vier Menschen einen Tisch auf die Invalidenstraße - nach Angaben der Letzten Generation handelte es sich dabei um den Tisch, an dem sich Jeschke im Februar während seines Prozesses im Amtsgericht festgeklebt hatte und letztlich damit aus dem Gebäude gebracht worden war.