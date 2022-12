Stefan Wolter (vorne links) bei einem seiner seltenen Ausgänge in Binz. 3000 junge Männer mussten zu DDR-Zeit ihren „Dienst am Spaten“ im Seebad Prora auf der Insel Rügen leisten. An einem Novembertag ging es für Stefan Wolter los. Fast täglich schrieb er nun an seine Eltern.

Foto: DenkMALProra