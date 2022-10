Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Diebstahl Propangasflaschen in Warin entwendet Von dpa | 04.10.2022, 16:27 Uhr

Unbekannte haben in Mecklenburg-Vorpommern erneut eine größere Zahl an Propangasflaschen gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Wismar sagte, war diesmal ein Getränkemarkt in Warin (Nordwestmecklenburg) betroffen. Unbekannte sollen das abgeschlossene Gas-Lager aufgebrochen, dort mehr als 20 Metallbehälter unterschiedlicher Größe gestohlen und vermutlich mit einem größeren Fahrzeug weggeschafft haben. Der reine Sachschaden werde auf eine vierstellige Summe geschätzt. Als Tatzeit wurde die Nacht zum vergangenen Freitag angegeben.