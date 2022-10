Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Diebstahl von 20 Metallbehältern Propangasflaschen aus Getränkemarkt in Warin gestohlen Von dpa | 04.10.2022, 16:27 Uhr

Unbekannte haben in Mecklenburg-Vorpommern erneut eine größere Zahl an Propangasflaschen gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Wismar sagte, war diesmal ein Getränkemarkt in Warin betroffen.