In den vergangenen Monaten waren die Produkte der Marke „Luve“ in den Supermarktregalen nur noch selten zu sehen. Demnächst verschwinden die aus Lupinen gefertigten Artikel ganz aus den Sortimenten.

Am Freitagmorgen teilte der verantwortliche Produzent Prolupin aus Grimmen mit, dass die Produktion eingestellt wurde. „Die letzten Produkte werden aktuell aus den Regalen abverkauft“, heißt es weiter.

Vegane Alternativen aus Lupinen waren der Markenkern

Die Firma aus Mecklenburg-Vorpommern hatte sich einen Namen im Markt für pflanzliche Alternativen zu Milch und Milchprodukten gemacht. 2010 gegründet, setzte das Unternehmen auf eiweißreiche Süßlupinen, um Joghurt, Drinks oder Eis ohne tierische Milch herzustellen.

Die Pflanzen wurden in MV angebaut und am Standort Grimmen in einem speziellen Verfahren bearbeitet, um das Protein aus den Fasern zu gewinnen. Die Produkte selbst wurden von anderen Firmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Prolupin-Rezepten hergestellt.

Seit 2013 entstand in Grimmen der Grundstoff, der in Joghurts, Desserts und Drinks tierische Eiweiße durch pflanzliche Proteine ersetzte.

Im vergangenen Jahr wurde noch ein umfassender Relaunch der Marke „Luve“ umgesetzt. Darüber hinaus erklärte Marketingdirektor Roland Brandstätt in einem Interview mit der „Lebensmittel-Zeitung“, dass in den Produktionsstandort Grimmen kontinuierlich investiert würde. „Außerdem wollen wir die Investitionen in unsere Marke dieses Jahr signifikant erhöhen“, erklärte Brandstätt 2022.

Insolvenzverfahren von Prolupin wurde eröffnet

Jetzt folgt das Aus. Nach Informationen der „Ostsee-Zeitung“ hat das Amtsgericht Stralsund bereits Anfang September das Insolvenzverfahren über das Vermögen von Prolupin eröffnet. Grund der Insolvenz sei eine geplatzte Finanzierungsrunde des Start-ups. Die Geschäftsführung habe daher bereits im Juni 2023 einen Insolvenzantrag gestellt.

Lupinen-Fans zeigten sich in den sozialen Medien enttäuscht. „Sehr schade, Produkte waren top“ ist auf Facebook in Dutzenden Kommentaren so oder ähnlich zu lesen.

„Ich kenne die Beweggründe natürlich genauso wenig, kann mir aber vorstellen, dass es schwierig ist auf dem Markt mitzuhalten“, schreibt eine weitere Facebook-Nutzerin. Tatsächlich ist der Markt hart umkämpft. So gibt es bereits zahlreiche vegane Milchersatzprodukte aus Mandeln, Soja, Hanf, Hafer, Dinkel, Reis und sogar aus Erbsen zu kaufen. Die Lupinen-Produkte von Prolupin aus MV verschwinden mit dem Produktionsstopp als weitere Alternative.