Wer am Montag zum Arzt musste, stand mitunter vor verschlossenen Türen. Grund für die Praxisschließungen war – neben dem Brückentag – der Protest niedergelassener Ärzte. Der Virchowbund hatte als Berufsverband dazu aufgerufen. Neben MV waren die Folgen auch in Hamburg, Berlin, Bayern und anderen Bundesländern zu spüren.

Wie viele Praxen hierzulande teilnahmen, kann vonseiten der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern (KVMV) nicht verlässlich mitgeteilt werden. „Wegen der Brisanz der Thematik gehe ich jedoch davon aus, dass sich auch in unserem Bundesland etliche Kollegen daran beteiligt haben“, erklärt KVMV-Vorstandsvorsitzende Angelika von Schütz auf Anfrage.

Bedingungen für niedergelassene Ärzte sind schlechter geworden

Die Rahmenbedingungen für die niedergelassenen Ärzte haben sich laut KVMV in den letzten Jahren zunehmend verschlechtert. „Überbordende Bürokratie blockiert ärztliche Arbeitszeit, die Telematikinfrastrukturanwendungen funktionieren oft nicht, wodurch die Abläufe in den Praxen erheblich gestört werden“, sagt Angelika von Schütz, die selbst als Fachärztin für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde in Grimmen tätig ist. Außerdem würden die Patienten dank moderner Medizin älter werden, es gebe aber immer weniger Fachpersonal.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht kein Geld-Problem

Der Protest richtet sich auch gegen die Sparmaßnahmen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. So wurde etwa am 1. Januar 2023 die Neupatientenregelung gekippt. Eine extra Vergütung für neu aufgenommene Patienten gibt es nicht mehr. Die Kritik vom Virchowbund: „Neue Patienten aufzunehmen ist für viele Praxen nun wieder ein Minus-Geschäft.“ Gleichzeitig sei es nun schwerer geworden, einen Arzttermin zu bekommen.

Karl Lauterbach äußert sich über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) und kritisiert den Protest. „Am Brückentag schließen viele Praxen, wie die Apotheker wollen auch sie mehr Geld. Im Mittel verdienen sie aber nach Abzug aller Kosten um die 230.000 Euro pro Jahr.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Niedergelassene Ärzte seien gegenüber Kliniken im Nachteil

Doch auch die Arztpraxen bekämen die Belastungen durch die anhaltende Inflation zu spüren. „Eine darauf ausgerichtete Gegenfinanzierung wird der Vertragsärzteschaft versagt“, so Angelika von Schütz. Sie sieht einen politischen Fokus einzig auf die Kliniken. So können Krankenhäuser in Notsituationen staatliche Hilfen bekommen, die niedergelassenen Ärzten verwehrt bleiben.

„Die Niederlassung wird immer unattraktiver, ältere Kollegen steigen aus dem System aus und jüngere Ärzte wollen unter diesen Zwängen nicht eigenverantwortlich ambulant tätig werden“, erklärt Angelika von Schütz. Die Folge sei eine zwangsläufige Verknappung medizinischer Angebote, und das in naher Zukunft. Im Rahmen seiner Kampagne „Praxis in Not“ stellt der Virchowbund deutlich klar: „Wir sind ausgeblutet.“