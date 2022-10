Laura Pooth Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Gewerkschafterin Pooth wird nicht Kultusministerin in Niedersachsen Von dpa | 28.10.2022, 14:24 Uhr

Die Gewerkschafterin Laura Pooth hat Spekulationen, sie könne neue Kultusministerin in Niedersachsen werden, eine Absage erteilt. „Ich stehe für das Amt der Kultusministerin nicht zur Verfügung“, sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Bezirk Nord am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Pooth hatte den Posten erst Ende 2021 übernommen. Zuvor war sie Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW in Niedersachsen.