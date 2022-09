Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Vorpommern-Greifswald Polizist bei Einsatz vor Nachtclub schwer verletzt Von dpa | 12.09.2022, 17:10 Uhr

Ein Polizist ist in Greifswald bei einem Einsatz vor einem Nachtclub schwer am Kopf verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, geschah der Vorfall in den frühen Morgenstunden am Sonntag. Ein 24-Jähriger aus Greifswald sei als Tatverdächtiger festgenommen worden.