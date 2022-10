Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfall Polizeieinsatz in Berufsschule: Gefahrenlage nicht bestätigt Von dpa | 06.10.2022, 12:40 Uhr

Die Polizei ist am Donnerstagvormittag wegen einer möglichen Gefährdungslage an eine Berufsschule in Schwerin gerufen worden. Eine Schülerin habe dort eine maskierte Person im Bereich der Schule gesehen und dies einer Lehrerin mitgeteilt. Diese habe darauf die Polizei verständigt, sagte eine Polizeisprecherin. Mehrere Beamte überprüften anschließend die Lage vor Ort, dabei habe sich die Gefahrensituation aber nicht bestätigt.