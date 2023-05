1. Mai-Demonstration Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down 1. Mai-Demonstration Polizeiaktion in Berlin: MV will Vorgehen überprüfen Von dpa | 03.05.2023, 10:59 Uhr

Nach der Kritik am aggressiven Auftreten einer Polizeieinheit aus Mecklenburg-Vorpommern bei der 1. Mai-Demonstration in Berlin hat das Innenministerium in Schwerin Unterstützung bei der Aufklärung der Vorgänge zugesichert. Das Landesbereitschaftspolizeiamt werde die zuständigen Behörden in der Bundeshauptstadt vollumfänglich bei der Aufarbeitung unterstützen. „Wir nehmen diese Vorwürfe natürlich sehr ernst und werden sie eingehend prüfen“, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Bis zum Mittwochmorgen habe es aus Berlin aber noch keine Anfragen gegeben.