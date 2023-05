Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Polizei warnt: 65-Jährige verliert 20.000 Euro bei Betrug Von dpa | 24.05.2023, 14:51 Uhr

Die Polizei in Westmecklenburg warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern, die mit der sogenannten Schockanrufmasche Senioren hereinlegen wollen. So fiel eine 65-Jährige am Dienstag in einem Dorf bei Crivitz (Ludwigslust-Parchim) auf einen solchen Anruf herein, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Rostock mitteilte. Die 65-Jährige büßte Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehr als 20.000 Euro ein. Sie wollte mit einer Kaution einem Angehörigen helfen, was sich später als Betrug erwies.