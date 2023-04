E-Scooter Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Strafanzeigen Polizei: Viele Verkehrsverstöße mit E-Rollern in Vorpommern Von dpa | 28.04.2023, 13:14 Uhr

Verkehrs- und Versicherungsverstöße mit Elektrorollern beschäftigen die Polizei im Landkreis Vorpommern-Rügen derzeit stark. Seit März mussten bereits 59 Strafanzeigen in diesem Zusammenhang aufgenommen werden, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Stralsund sagte. Das sei - rein statistisch gesehen - eine Anzeige pro Tag in dem Landkreis, zu dem auch die Urlaubsinsel Rügen gehört.