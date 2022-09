Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Polizei: Tankbetrugsfälle sind im Nordosten stark gestiegen Von dpa | 29.09.2022, 08:18 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Zahl der Tankbetrugsfälle stark zugenommen. Wie aus einer aktuellen Statistik des Landeskriminalamtes MV hervorgeht, gab es seit dem starken Preisanstieg bei Diesel und Benzin von März bis Ende August diesen Jahres 1025 Fälle, in denen Kraftfahrer Treibstoff tankten, aber nicht bezahlten. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres - also 2021 - waren es 648 Tankbetrugsfälle, wie das LKA am Donnerstag mitteilte.