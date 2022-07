ARCHIV - Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild FOTO: Paul Zinken up-down up-down Landkreis Rostock Polizei stoppt Mutter mit 1,7 Promille und Kindern im Auto Von dpa | 27.07.2022, 06:24 Uhr

Eine betrunkene Autofahrerin ist mit ihren beiden drei und sechs Jahre alten Kindern im Wagen von der Polizei in Teterow (Landkreis Rostock) gestoppt worden. Im Anschluss kontaktieren die Beamten den Vater, der am Dienstagnachmittag im Auto vorbeikam, um die Kinder abzuholen - und ebenfalls betrunken war, wie es in einer Mitteilung vom Abend hieß.