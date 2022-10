Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin Polizei stoppt kostümierte Männer mit Maschinenpistole Von dpa | 30.10.2022, 10:32 Uhr

Mit einem angsteinflößenden Kostüm im Militär-Look haben sich zwei junge Japan-Zeichentrick-Fans in der Schweriner Altstadt in große Gefahr gebracht: Vier Polizisten mit gezogener Maschinenpistole stoppten die beiden am Samstagnachmittag, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die jungen Männer hätten sich „völlig gedankenlos in große Gefahr begeben, indem sie mit täuschend echt aussehenden Waffen durch die Stadt liefen“.