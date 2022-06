ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild FOTO: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild) Staatsschutz ermittelt Polizei stoppt Bandidos-Kolonnenfahrt auf der Insel Rügen Von dpa | 06.06.2022, 19:58 Uhr

Polizei und Staatsschutz haben auf der Insel Rügen eine größere nicht genehmigte Kolonnenfahrt eines Motorrad-Rockerclubs unterbunden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, hatten sich knapp 80 Mitglieder der Bandidos aus dem Bundesgebiet am Pfingstsamstag in Stralsund und Bergen in Vorpommern getroffen. Die Polizei haben mehrere Kontrollstellen eingerichtet, da von Aktivitäten dieser Gruppierungen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen können, wie es hieß.