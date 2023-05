Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Wasserschutzpolizei Polizei stellt gestohlenes Boot im Wert von 50.000 sicher Von dpa | 12.05.2023, 15:23 Uhr

Ein Einsatz der Wasserschutzpolizei und der Kripo hat zur Sicherstellung eines gestohlenen Sportbootes geführt. Dank eines GPS-Senders wurde das Sechs-Meter-Boot in der Nähe von Stralsund gefunden, wie das Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern am Freitag mitteilte. Zuvor war es in Schweden gestohlen gemeldet worden.