Blaulicht FOTO: Friso Gentsch Kriminalität Polizei sieht Anstieg der Betrugsfälle via WhatsApp Von dpa | 01.04.2022, 15:00 Uhr | Update vor 26 Min.

Die Polizei in Neubrandenburg hat seit Jahresbeginn einen Anstieg von Betrugsfällen über den Messenger-Dienst WhatsApp in mehreren Landkreisen festgestellt. „WhatsApp wird immer häufiger von Betrügern genutzt, um kurzfristig und leider recht erfolgreich an zumindest geringe vierstellige Geldbeträge zu kommen“, hieß es vom Polizeipräsidium in Neubrandenburg am Freitag.