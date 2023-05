Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Polizei schießt in Rostock auf Mann mit Messer Von dpa | 30.05.2023, 14:51 Uhr

Die Polizei hat nach ersten eigenen Angaben in Rostock einen mit einem Messer bewaffneten Mann mit einem oder mehreren Schüssen gestoppt. Der Tatverdächtige soll zuvor am Dienstag im Stadtteil Evershagen mindestens einen Bewohner eines Hochhauses bedroht haben, sagte eine Polizeisprecherin. Auch Polizeibeamte habe er bedroht. Der Mann habe sich zeitweise in seine Wohnung zurückgezogen. Die Polizei habe das Gebiet abgesperrt. Anschließend habe der Mann die Wohnung verlassen und die Polizisten erneut mit dem Messer bedroht und nicht auf die Ansprache durch die Polizei reagiert. Die Beamten hätten die Schusswaffe eingesetzt. Der Mann sei verletzt, aber ansprechbar in ein Krankenhaus gebracht worden.