Anlass für die Warnung waren Einbrüche am Mittwoch in Bergen auf Rügen und ein paar Tage zuvor in Steinhagen und Negast (Vorpommern-Rügen). In Bergen wurden Wertgegenstände erbeutet, deren Wert auf rund 20.000 Euro geschätzt wurde. Der Hausbewohner war im Urlaub, ein Nachbar fand am Mittwoch ein offenes Fenster vor. Ähnlich war es in Steinhagen. Insgesamt gab es seit Juli bereits 50 solcher Vorfälle im Landkreis, hieß es.



In einigen Fällen hätten Bewohner sehr viele Details ihrer Reisen veröffentlicht. Auch an der Seenplatte häufen sich solche Hauseinbrüche, wie zuletzt in Waren und Trollenhagen. Die Polizei rät, Nachbarn oder Freunde um regelmäßige Inspektionen zu bitten, die Briefkästen leeren und Abfalltonnen wegräumen zu lassen. Auch Abwesenheitsnachrichten auf dem Anrufbeantworter seien zu verräterisch, wenn Kriminelle dies mitbekommen.