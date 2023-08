Neubrandenburg Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl im Supermarkt Von Haley Hintz | 04.08.2023, 09:40 Uhr In Neubrandenburg sucht die Polizei nach Zeugen. Symbolfoto: Rene Traut/Imago-Images/Archiv up-down up-down

Am 29. Juli kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Einsteinstraße in Neubrandenburg gekommen.