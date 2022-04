Blaulicht FOTO: David Inderlied Ludwigslust Polizei löst nicht angemeldetes Motorradtreffen auf Von dpa | 19.04.2022, 14:30 Uhr | Update vor 30 Min.

Die Polizei hat eine nicht angemeldete Motorradveranstaltung in der Nähe von Loosen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aufgelöst. „Auf einem Verbindungsweg zählte die Polizei circa 50 Personen, die mit etwa 40 Krädern beziehungsweise Kleinkrafträdern aus mehreren Bereichen der Region angereist waren und dort auch einige Pavillons errichtet hatten“, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Dienstag mit. Zu der Veranstaltung am Samstag sei zuvor in den sozialen Netzwerken aufgerufen worden.