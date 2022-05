ARCHIV - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Ermittlungen Polizei: Juwelier-Einbruchserie in fünf Staaten aufgeklärt Von dpa | 19.05.2022, 16:41 Uhr

Polnische und deutsche Ermittler haben eine mehrjährige Einbruchserie bei Juwelieren in fünf europäischen Staaten aufgeklärt. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes Schwerin am Donnerstag mitteilte, haben Zielfahnder in dem Zusammenhang einen 29-jährigen Mann in der Region Stettin (Szczecin) gefasst, der wegen schweren Bandendiebstahls mit mehreren Haftbefehlen gesucht wurde. Die Gruppe um den Mann aus Polen soll seit 2012 mindestens 20 Geschäfte in Deutschland, Polen, der Schweiz, Österreich und Finnland überfallen haben, weshalb die Kriminalpolizei in mehreren Bundesländern gegen die Tatverdächtigen ermittelte.