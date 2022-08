In MV nimmt die Polizei im August Monat verstärkt Temposünder ins Visier FOTO: IMAGO/Heiko Becker up-down up-down Landesweiter Blitzermarathon Polizei in MV stellt 3000 Verkehrs-Verstöße fest. An einem Tag! Von Udo Roll | 04.08.2022, 18:40 Uhr

Die Landespolizei wird einen Monat lang verstärkt Radarkontrollen in MV durchführen. Die Bilanz schon am ersten Tag: „Eine alarmierende Anzahl an Geschwindigkeitsverstößen.“