Vorpommern-Rügen Polizei holt verängstigtes Katzenjunges aus Motorraum Von dpa | 13.10.2022, 11:49 Uhr

Ein verängstigtes Katzenjunges hat auf Rügen für einen Polizeieinsatz gesorgt. Eine Autofahrerin habe gesehen, wie es in Bergen erst über eine Straße gelaufen sei und sich dann unter ihrem Wagen versteckt habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau habe daraufhin die Polizei verständigt. Beamte hätten das Tier aus dem Motorraum befreit. Die Katze sei nach dem Vorfall am Mittwoch in eine Tiernotstation gebracht und danach umgehend vermittelt worden.