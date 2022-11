Polizeikontrolle Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Untersuchungen Polizei geht mit Kontrollaktion gegen Grenzkriminalität vor Von dpa | 16.11.2022, 13:51 Uhr

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns ist die Polizei mit einem Großaufgebot gegen grenzüberschreitende Kriminalität vorgegangen. Wie ein Polizeisprecher in Anklam sagte, wurden am Mittwochmorgen mehr als 520 Reisende und rund 400 Fahrzeuge zwischen der Insel Usedom und der Autobahn 11 bei Pomellen im Süden Vorpommerns genauer untersucht. Dabei wurden unter anderem zwei Autofahrer gestoppt. In einem Wagen, der nicht zugelassen war, wurde auf der B197 östlich von Neubrandenburg bei Warlin auffälliges Werkzeug, das häufig Autodiebe benutzen, sichergestellt. Hier laufen die Ermittlungen noch.