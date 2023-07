Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Polizei findet „Blue Punisher“-Pillen in einem Auto Von dpa | 04.07.2023, 17:52 Uhr

Ein Mann hat Polizisten mit einem Joint zugewinkt und damit die Aufmerksamkeit auf Drogen im Auto gelenkt. Beamte kontrollierten den mit drei Männern aus Berlin besetzten Wagen nach der Geste und stellten unter anderem 46 Ecstasy-Tabletten der Variante „Blue Punisher“ sicher, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Männer kamen demnach am Montag vom Fusion-Festival, das offiziell am Sonntag zu Ende ging. Es seien aber auch am Dienstag noch Hunderte Besucher auf dem Gelände in Lärz, so die Polizei.