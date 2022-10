Flüchtlingsunterkunft abgebrannt Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Extremismus Polizei: Erste Ergebnisse der Brandermittlung kommende Woche Von dpa | 20.10.2022, 21:52 Uhr

Nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg erwartet die Polizei erste Ergebnisse ihrer Ermittlungen frühestens Anfang kommender Woche. Die Proben, die die Brandursachenermittler am Donnerstag in Groß Strömkendorf bei Wismar genommenen hätten, würden im Labor untersucht, sagte der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Rostock, Michael Peters, der Deutschen Presse-Agentur. Parallel würden Zeugen vernommen. Dazu gehörten auch Passanten, die am Mittwochabend am Brandort waren. Es gebe eine Liste, die schrittweise abgearbeitet werde.