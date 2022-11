Die Polizei hat im Fall des mutmaßlichen Brandanschlages auf eine Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar am Mittwochmorgen einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und dessen Wohnung durchsucht. Bei dem Mittdreißiger soll es sich nach Informationen unserer Zeitung um einen Feuerwehrmann aus der Region handeln. In jüngster Zeit hatte es dort mehrere Brandstiftungen gegeben. Nach dem Feuer in Groß Strömkendorf stand der Verdacht eines rechtsextremen Hintergrundes im Raum. Das Motiv des mutmaßlichen Täters muss jetzt noch ermittelt werden.