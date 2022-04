Schriftzug "Polizei" FOTO: BORIS ROESSLER Vorpommern-Greifswald Polizei ermittelt nach Fund von acht Biber-Kadavern Von dpa | 08.04.2022, 11:48 Uhr | Update vor 24 Min.

Nach dem Fund von acht toten Bibern in einer tiefen Betongrube bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Es wird geprüft, ob es sich um einen Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz handelt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die Kadaver waren vor gut zwei Wochen von einem Mann auf einem verlassenen Grundstück gefunden worden, der dort Holz einschlug. In der 1,60 Meter tiefen, aber schon länger ausgetrockneten Grube waren früher Fische gezüchtet worden.