Vorpommern-Greifswald Polizei beobachtet vier Raser in Anklam: Führerscheine weg Von dpa | 26.07.2023, 08:47 Uhr

Die Polizei in Anklam (Vorpommern-Greifswald) hat vier junge Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die sich vermutlich riskante Wettrennen im Stadtgebiet geliefert haben. Das Quartett soll am Dienstagabend mit quietschenden Reifen durch Anklam gerast sein und immer wieder Vorfahrtsregeln missachtet haben, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die vier Autos der zwischen 19 und 23 Jahre alten Fahrer waren einer Streife in einer 30-Stundenkilometer-Zone beim Rasen aufgefallen: Die Polizeibeamten hätten zeitweise mehr als Tempo 100 gemessen, hieß es. Erst bei einem Halt an einem Imbissparkplatz wurden die vier Fahrer gestellt und mussten ihre Führerscheine abgeben.