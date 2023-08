Auf Höhe des Lindencenters ist es am Donnerstag gegen 11 Uhr in Stralsund zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen. Ein 33-Jähriger und ein 23-Jähriger waren in Streit geraten - auch tätlich. Als die Polizeibeamten eintrafen, trennten sie laut Pressemitteilung die Streithähne. Der 33-jährige leistete derart Widerstand, dass er gefesselt wurde. Der 23-Jährige wollte seinem Bekannten helfen. Hier kam sogar das polizeiliche Reizstoffsprühgerät zum Einsatz.

Für die Streithähne wurde jeweils ein Rettungswagen angefordert. Ein Alkoholtest ergab bei dem 33-Jährigen einen Wert von 4,2 Promille, bei dem 23-Jährigen 2,7 Promille. Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung waren die Folge.