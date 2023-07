Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 Foto: - up-down up-down Gedenken im Landtag Politiker, die auf dem Handy dallern: Schweriner Helmut Frick empört Von Uwe Reißenweber | 30.07.2023, 14:42 Uhr

Helmut Frick fand die Erinnerung an den Aufstand in der DDR eigentlich gelungen. Doch eine Sache ärgert ihn. Deshalb hat er sich an Parlamentspräsidentin Birgit Hesse (SPD) gewandt.