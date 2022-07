ARCHIV - Schlahzeuger Stewart Copeland beim Signieren. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Musik Police-Hits im Klassik-Gewand: Europa-Premiere in Schwerin Von dpa | 15.07.2022, 01:33 Uhr

Nach einer Konzertserie in den USA bringt der frühere Police-Schlagzeuger Stewart Copeland seine klassischen Adaptionen der größten Band-Hits nun nach Europa. Die Tour startet am Freitagabend mit einem Open-Air-Konzert mit der Mecklenburgischen Staatskapelle in Schwerin. Am Samstag, zum 70. Geburtstag Copelands, folgt am gleichen Ort eine weitere Aufführung des Projektes „Police Deranged for Orchestra“.