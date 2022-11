Mit DB Regio sind Ingo Ruff, die „Stimme der Bahn”, und Radiomoderator René Hausmann von Antenne Brandenburg zu immer neuen Zielen in MV unterwegs. Ob im Kajak über den Kummerower See, mit dem Fahrrad nach Rerik, auf Huskyschlitten-Tour am Stettiner Haff oder beim Waldbaden auf Usedom. Kurzweilig und humorvoll berichten Ingo und René von ihren Erlebnissen, treffen auf regionaltypische Originale und lassen die Hörer:innen ihre MV-Abenteuer hautnah miterleben. Der Clou: Ihr jeweiliges Ziel erfahren die Moderatoren immer erst im Zug. So entsteht Monat für Monat eine neue Episode, prall gefüllt mit Witz, nordischem Charme und vielen fesselnden Lauscherlebnissen. Einfach mal rein hören und treiben lassen.

Hier geht es zum Podcast „Treib gut“ der DB Regio