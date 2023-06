Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Plädoyers im Prozess um Tötung nach Weihnachtsmarkt-Besuch Von dpa | 30.06.2023, 02:04 Uhr

Im Totschlagsprozess gegen einen 44-jährigen Mann werden am Freitag (9.00 Uhr) im Landgericht Schwerin die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Der Angeklagte soll seine 42-jährige Freundin im Dezember vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Schwerin mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Die Frau war binnen weniger Minuten verblutet.