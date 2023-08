Nordwestmecklenburg Pizza-Lieferdienst in Wismar ausgeraubt: Täter flüchtig Von dpa | 13.08.2023, 18:48 Uhr Polizei Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zwei maskierte Männer haben in Wismar eine Filiale eines Pizza-Lieferdienstes überfallen und ausgeraubt. Die Fahndung nach den schwarz gekleideten Tätern ist bisher erfolglos geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend in Rostock. Der Überfall hatte sich am späten Freitagabend ereignet.