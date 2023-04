2022 wurde das Stück „Das Geheimnis der Galeone“ aufgeführt. 2023 gehts in die „Stürmische Karibik“. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Casting am 15. April Als Seeräuber auf der Bühne: Das Piraten Open Air in Grevesmühlen sucht Komparsen Von Katharina Golze | 14.04.2023, 14:43 Uhr

Fans des Piraten Action Open Airs können einen Sommer lang an der Seite von Capt‘n Flint in die „Stürmische Karabik“ stechen. Am 15. April werden Komparsen und Kleindarsteller gecastet.