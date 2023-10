Von Waren nach Schwerin Ein Herz pilgert durch MV: Symbolische Reise zum Welthospiztag Von Katrin Glüsenkamp | 10.10.2023, 13:58 Uhr Drei Mitarbeiterinnen aus dem Hospiz „Müritzpark“, die sich auf die Wanderung begeben haben: Silvia Jürgens, Katharina Wennmann-Schröder und Martina Wallmann. Foto: DRK Mecklenburg-Vorpommern up-down up-down

Mitarbeiterinnen des Hospizes „Müritzpark“ aus Waren sind in dieser Woche auf Pilgertour, um auf den Welthospiztag am 14. Oktober aufmerksam zu machen und die Botschaft zu verbreiten, dass Hospizarbeit in die Mitte der Gesellschaft gehören sollte.