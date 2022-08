ARCHIV - Hella Brice sitzt in der Karl-May-Spiele-Arena am Freilichttheater am Kalkberg. Foto: Georg Wendt/dpa FOTO: Georg Wendt up-down up-down Segeberg Pierre Brices Witwe besucht Karl-May-Spiele Von dpa | 07.08.2022, 17:09 Uhr

Die Witwe des legendären Winnetou-Darstellers Pierre Brice, Hella Brice, hat am Wochenende die Karl-May-Spiele am Kalkberg in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) besucht. Dabei stellte die 72-Jährige den dritten Band der Pierre-Brice-Edition, „… und dann blieb ich ewig Winnetou“ vor. Dieser sei den Jahren 1988 bis 1991 gewidmet, in denen der Schauspieler in Bad Segeberg - wie zuvor in zahlreichen Verfilmungen der Karl-May-Bücher - die Figur des Apachen-Häuptlings Winnetou verkörperte. „Pierre hat diese Bühne geliebt - und ich auch!“, sagte Hella Brice. Im Jahr 1990 hatte sie in „Winnetous letzter Kampf“ gemeinsam mit ihrem Mann am Kalkberg auf der Bühne gestanden.