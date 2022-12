Sondersitzung des Landtags Mecklenburg-Vorpommern Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Mecklenburg-Vorpommern Phasenmodell soll Schulbetrieb bei hohem Krankenstand sichern Von dpa | 18.12.2022, 13:06 Uhr

Ab Montag tritt an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern ein Phasenmodell in Kraft, das bei einem erhöhten Ausfall der Lehrkräfte den Unterricht für die Schüler absichern soll.