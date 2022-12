Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Phasenmodell soll Betrieb bei hohem Krankenstand sichern Von dpa | 18.12.2022, 12:34 Uhr

Angesichts der aktuell hohen Zahl an Infektionserkrankungen wird das aus der Corona-Krise bekannte Phasenmodell an den Schulen im Nordosten vorübergehend ausgeweitet. Darauf habe man sich mit allen Mitgliedern des Bildungsrates verständigt, „um den Unterricht unter den gegebenen Bedingungen weitestgehend abzusichern“, erklärte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Sonntag in Schwerin. Die Regelung, die in zwei Phasen mit eingeschränktem und ungenügendem Lehrkräfteeinsatz unterteilt, soll bereits ab diesem Montag gelten.