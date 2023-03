Der Fall ging vom Amtsgericht Güstrow zum Landgericht Rostock. Der BGH verwarf jetzt die Revision. Foto: Caroline Awe/Archiv up-down up-down Pflegeheim Krakow am See Urteil bestätigt: „Schwester Ani“ muss für vier Jahre ins Gefängnis Von Andreas Frost | 24.03.2023, 14:27 Uhr

Die frühere Leiterin zweier Pflegeeinrichtungen in Krakow am See, Ani S., muss für vier Jahre ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof hat die beantragte Revision des entsprechenden Urteils des Landgerichts Rostock verworfen.