Mit einer Protestaktion will die Pflegebranche im Nordosten erneut auf Missstände aufmerksam machen. Geplant sei für Dienstagabend ein Autokorso von Linstow nach Güstrow (Landkreis Rostock), teilte das Aktionsbündnis „Pflege in Not“ am Sonntag mit. Am Dienstag und Mittwoch treffen sich in Linstow die Mitglieder des Landesverbandes des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa). Das Aktionsbündnis „Pflege in Not“ teilte mit, es gebe große Existenzängste in der Branche. Bereits am vergangenen Montag hatten Hunderte Pflegebeschäftigte und Pflegedienstbetreiber in Schwerin demonstriert.