Private Pflegedienste wollen am Freitag erneut für mehr Geld, mehr Ausbildung und mehr Fachkräfte-Anwerbung im Ausland auf die Straße gehen. Demonstrationen sind nach Angaben des Netzwerkes „Pflege in Not“ vom Montag in Rostock, Neubrandenburg, Bad Doberan, Güstrow, Greifswald, Stralsund, Parchim, Schwerin und Wismar geplant, und zwar zeitgleich um 13.05 Uhr. Bereits am 7. Juli hatten rund 500 Vertreter ambulanter privater Pflegedienste in neun Städten auf die nach ihrer Einschätzung prekäre Lage in der Pflege aufmerksam gemacht.