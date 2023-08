Das Freilichtmuseum in Klockenhagen bei Ribnitz-Damgarten macht viel Wind. Nicht nur mit der alten Mühle auf dem Gelände, sondern mit solchen Festen, die genau den Geschmack der „Fischköppe“ treffen. Vor kurzem lud das Museum zum Landes-Schaf-Tag alle Liebhaber der „Wollknäuel“ ein. Danach eröffnete dort der Bauernverband Nordvorpommern seine 40. Erntekronenschau. Bis zum traditionellen Erntefest am 10. September können nun die Gäste des Freilichtmuseums ein Votum für ihre Favoriten abgeben.

Bestes Pferd im Stall

Und jetzt, am 27. August, lädt das Freilichtmuseum Klockenhagen zum „Tag des Pferdes“ ein. Den Tag gibt es schon seit elf Jahren und er ist sozusagen das beste Pferd im Museums-Stall. Das Event lockt für gewöhnlich 2000 Pferdefreunde an – darunter kleine Mädchen, die von einem eigenen Vierbeiner träumen, Einheimische, die selber ein Pferd besitzen und das Reiten lieben, aber auch ältere Semester, die viele Pferdegeschichten aus jungen Jahren zu erzählen haben.

Reichlich Kutschen fahren beim Tag des Pferdes herum. Auf einigen können die Gäste Platz nehmen. Foto: Isabel Nittel

So wie der Vater von Fried Krüger, einem Mitarbeiter des Freilichtmuseums Klockenhagen. Fried Krüger erzählt: „Mein Vater, er ist jetzt 84, erinnert sich oft daran, wie in seiner Kindheit die Pferde von der Brauerei durch den Ort liefen. Pferde spielten bei dieser Generation eine größere Rolle. Überall wurden sie gebraucht. In der Landwirtschaft gehörten sie in den 1950er und 60er Jahren zum Bild dazu und wurden beispielsweise bei der Heuernten eingesetzt. Kein Wunder also, dass auch viele ältere Menschen gern bei unserem ,Tag des Pferdes‘ vorbeischauen.“

Knochenarbeit ist es, mit Pferden den Acker zu pflügen. Zugucken macht da mehr Spaß. Foto: Freilichtmuseum Klockenhagen

An diesem Tag wird auf einem Schauacker des Museums auch gezeigt, wie schweißtreibende Arbeit mit Pferden aussieht. Zahlreiche Reitvereine aus der Region gestalten den Tag mit, streuen Dressurvorführungen und Geschicklichkeitsreiten unter die Zuschauer. Kutschfahrten werden angeboten und Fohlen-Gucken. „Wir führen verschiedene Fohlen vor und erzählen, wer Mutter und Vater sind und welche Besonderheiten sie haben“, sagt Fried Krüger vom Museum.

Man könnte denken, der „Tag des Pferdes“ ist ein Tag, den es am Sonntag überall in Deutschland gibt. Doch dem ist nicht so. „Wir haben ihn einfach so genannt“, sagt Fried Krüger. „Weil sich unser bunter Tag nicht anders beschreiben lässt. Wir haben über die Jahre ein Netzwerk zu Pferdeliebhabern und Enthusiasten aus der Region aufgebaut und können dadurch ganz viel auf einmal präsentieren.“

Kaum noch Züchter des Mecklenburger Kaltbluts

Im Freilichtmuseum selbst leben übrigens ein Muli, ein Mecklenburger Kaltblut und neuerdings auch ein Kaltblut-Fohlen. Das Mecklenburger Kaltblut spielt beim „Tag des Pferdes“ neben all den anderen Pferderassen eine besondere Rolle. Gilt es doch als stark gefährdet. Das Mecklenburger Kaltblut wurde zum Arbeiten gezüchtet und kam dieser Arbeit in Mecklenburg auch lange nach. Doch dann sind die Vierbeiner überflüssig geworden.

Fahrradtandems kennt wohl jeder. In Klockenhagen wird Steffen Richter ein Pferdetandem zeigen. Foto: Isabel Nittel

Rettet die Kaltblüter!, lautete ein Hilferuf zur Wende 1989. Den nahm sich Manfred Scheel aus Spoldershagen im Landkreis Nordvorpommern zu Herzen und begann, die „Dicken“ zu züchten. Mecklenburger Kaltblüter sind Schwerathleten unter den Pferden. Viele wiegen mehr als 800 Kilo und ihre Hufeisen sind vier Nummern größer als die der Warmblüter.

Manfred Scheel wurde zu einem der größten und erfolgreichsten Züchter in MV. Viele seiner Stuten werden jährlich bei der Landwirtschaftsmesse Mela prämiert. Ausgeglichen, freundlich und vor allem nervenstark und belastbar müssen seine Pferde sein. „Schließlich sollen sie im Straßenverkehr ruhig bleiben, wenn sie auf Kutschtur- und Kremserfahrt gehen“, sagt der Züchter.

Ein Kraftpaket: Auch für Forstpferde ist die Rasse Mecklenburger Kaltblut gut geeignet. Mit ihren großen Hufen können sie sich auf dem Waldboden gut abdrücken. Foto: Archiv

Dennoch steht es um die Mecklenburger Kaltblüter schlecht. „Die Zahl der Züchter ist noch weiter zurückgegangen“, weiß Manfred Scheel. „Viele Ältere haben aufgehört, Jüngere rücken nicht nach. Es gibt noch drei bis vier Züchter in MV, die mehr als ein oder zwei Fohlen im Jahr großziehen.“

Manfred Scheel hat zurzeit acht Stuten und einen Zuchthengst im Stall. Den „Tag des Pferdes“ im Freilichtmuseum Klockenhagen lässt er sich für gewöhnlich nicht entgehen. Da zeigt er stolz seine Kaltblüter, die so wunderbar zum Museum passen, wie er findet. Und das kleine Fohlen, das dort neuerdings fröhlich herumspaziert, stammt auch aus seiner Zucht.

Das Freilichtmuseum Klockenhagen ist am Tag des Pferdes von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos stehen auf www.freilichtmuseum-klockenhagen.de